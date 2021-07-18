Ataşehir'de 'korku' mahallesi!

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde bulunan boş arsa vatandaşların kabusu haline geldi. Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce harfiyat döküm alanı oldu sonra alkol ve uyuşutucu madde çöplüğüne dönüştü. Mahalle sakinleri kapının önüne dahi çıkamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinden Turgut Keskin, "Burası yıllardır sorunlu bir yer haline geldi. Kimse bize sahip çıkmıyor. Burada alkol alanlar, kavga edenler, küfür edenler, molozunu dökenler var. Belediyeye şikâyetlerimizi bildirdik. Bir iki bariyer kurup buraya girilmesini engellemediler. Engellemedikleri için burası kimsesizler yurduna döndü. Burada tuvaletini yapan var, kusanı var, esrar içeni var. Bütün atıklar burada. Hiç kimse sahip çıkmıyor buraya. Ne hikmetse kimin malıysa o da belli değil" dedi.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki boş arsa mahallelinin kabusu haline geldi. Yaklaşık 2 dönümlük arsa önce kaçak hafriyat döküm alanı oldu ardından da alkol ve uçucu madde kullananların mekanı haline dönüştü. Mahalle sakinleri, kapının önüne ve balkona çıkamaz hale geldiklerini kaydetti.