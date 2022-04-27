Macron'un kafasına zafer gezisinde domates attılar

Cergy'de, Marine Le Pen'e karşı oyların yüzde 76'sını almasına rağmen, yeniden seçilmesinden bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan Emmanuel Macron, Fransız başkentinin banliyö sakinleri tarafından öfkeyle karşılandı.

DOMATES FIRLATTILAR

Bu sabah Paris banliyösünde konuşan Başkan, Pazar günü Le Pen'e karşı cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından tüm seçmenleri dinleme sözünü yineledi.

Ancak kalabalığın arasından geçerken protestocular ona domates fırlattı. Saint-Christophe bölgesindeki bir pazarda dolaşan Macron, korumalarının desteğiyle şemsiyeler eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

Emmanuel Macron geçtiğimiz yıl ve 2017 yıllarında da yaptığı ziyaretler sırasında yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Lyon kentine gerçekleştirdiği ziyarette bir protestocunun devlet başkanına yumurta fırlatmasının ardından, Macron'un korumaları protestocuya müdahalede bulunmuş ve onu alandan uzaklaştırmışlardı.