RAMAZAN İMSAKİYE
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Millet İttifakı'nda ilk çatlak! Ali Babacan: DEVA Partisi seçimlere kendi adımızla kendi logomuzla gireceğiz

Millet İttifakı'nda ilk çatlak! Ali Babacan: DEVA Partisi seçimlere kendi adımızla kendi logomuzla gireceğiz
27.04.2022 15:53

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Son dakika haberleri... Millet İttifakı'nda uzun süredir süren krizlerin ardından ilk ayrılık geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun." sözleriyle ayrılığı duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bastıran Kemal Kılıçdaroğlu da dün "ya bana katılın ya da yolumdan çekilin" çıkışı yapmıştı.

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Millet İttifakı'nda son zamanlarda süren krizlerin ardından ilk büyük çıkış geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurdu.

"KENDİ ADIMIZLA KENDİ LOGOMUZLA" GİRECEĞİZ"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şunları yazdı "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Gerek parti için gerekse ittifak cephesindeki desteğini giderek kaybeden Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir hamle yaptı.

Üst perdeden bir şova girişen Kılıçdaroğlu, açıklamalarıyla adeta "açık açık söylüyorum aday benim" mesajı verdi.

"YA BANA KATILIN YA YOLUMDAN ÇEKİLİN"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bütün yandaş basının son dakika olarak köpürttüğü konuşmasında "Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa, zafer de o kadar yakın ve görkemli olur. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin" ifadeleriyle rakiplerine hem üzeri kapalı mesaj hem de gözdağı verdi.

ŞOVLA BAŞLADI ŞOVLA BİTTİ: "HADİ EYVALLAH" DEYİP SALONU TERK ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun şovu bununla da bitmedi. CHP lideri konuşmasının sonunda "Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Birimiz açken hiçbirimiz tok değiliz, birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz. Birimiz karanlıktayken hiçbirimiz aydınlıkta değiliz... Hadi eyvallah!..." diyerek salonu terk etti.

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