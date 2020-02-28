Son dakika: Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi! Dışişleri'nden flaş açıklama 28.02.2020 19:19

Son dakika haberi... Türkiye ile Rusya heyetleri İdlib'deki son durumu görüşmek için Ankara'da bir kez daha bir araya geldi. Heyetler arasında gerçekleştirilen üçüncü tur İdlib görüşmeleri Dışişleri Bakanlığı'nda sona erdi. Türk heyeti, Rus tarafına derhal sürdürülebilir ateşkes, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereğini vurguladı. Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Heyetlerin, İdlib konusundaki 3'üncü tur görüşmelerinin 3'üncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugünkü görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı.





SOÇİ MUTABAKATI SINIRLARINA ÇEKİLİN

Görüşmede Rus tarafına, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da 2 tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu ele almıştı.