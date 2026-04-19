Esenyurt'ta kaza sonrası arbede! Kaçarken yayaları eziyordu

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, kazaya karışan bir sürücü olay yerinden kaçmak isteyince ortalık karıştı.

Vatandaşlar Müdahale Etti

İddiaya göre, kazanın ardından durmak yerine olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücüyü fark eden karşı taraf ve çevredekiler araca müdahale etti. Otomobili durdurmak için tekme ve yumruklarla saldıran vatandaşlar, sürücünün ani gaza basmasıyla ezilme tehlikesi geçirdi.

O Anlar Kamerada

Yaşanan o gerilim dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün kalabalığın arasından hızla geçerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.