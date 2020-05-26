Libya Ordusu, Hafter saflarındaki Wagner'e mensup paralı askerlerin görüntülerini yayınladı

Libya Ordusu, Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.
Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.
Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi, başkent Trablus'taki cephelerde Hafter saflarında savaşan Wagner'e mensup paralı askerlerin Beni Velid kentine hareket ettiği görüntülerini servis etti.
Görüntülerde, çok sayıda askeri kıyafetler giyen silahlı unsurların sivil kamyonetlerin arkasında taşındığı dikkati çekerken, askeri araçların yanı sıra ambulansların da konvoyda bulunduğu görüldü.