Mehmet Tevfik Göksu canlı yayında açıkladı: "Fazilet durağı" çarpıtması neden başlatıldı?

26.05.2020 23:21

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun’un 29 Mart sabahı Fazilet durağından 47 kişinin bindiği iddiası bizzat İBB Sözcüsü tarafından yalanlanmıştı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı A Haber canlı yayınında "Organize kötülük" iddiası nasıl çöktüğünü ve "Fazilet durağı" çarpıtması neden başlatıldı? açıkladı. Göksu, 1 yıl içerisinde bir yalan makinesi gibi her gün yalan söylediklerini dile getirdiği CHP'li yönetimin yalanlarını İBB Meclisi'nde vatandaşlara tek tek anlatacaklarını da bildirdi.