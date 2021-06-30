LGS sınav sonuçları açıklandı! 2021 MEB LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı

LGS sonuçları açıklandı! 2021 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası 'meb.gov.tr' adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Bugün sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayınlanacak ve öğrenciler aldığı puana göre tercih işlemlerini yapabilecek. Bu noktada, milyonlarca öğrenci ve aileleri LGS sonuçları, taban-tavan puanları, yüzdelik dilimler, başarı sıralaması gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu sene de merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci başlayacak. İşte 2021 LGS sınav sonuçları ve LGS tercihleri hakkında detaylı bilgiler!

Milyonlarca öğrencinin katılımı ile gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçların ardından en heyecanlı süreç olan tercih işlemleri hakkında gelişmeler de yakından takip ediliyor. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak. Öğrenciler ve velileleri; LGS sonuçları, taban-tavan puanları, yüzdelik dilimler, başarı sıralaması gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İşte 2021 LGS sınav sonuçları ve LGS tercihleri hakkında detaylı bilgiler!

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı..

LGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını "meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisinin 16'ncısı olan ve yürütücülüğünü Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin teknik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

SINAVA KATILIM YÜZDE 83

Rapora göre, LGS kapsamında merkezi sınav 6 Haziran'da başarıyla uygulandı. Merkezi sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

ANNE BABA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

LGS TERCİH KILAVUZU 2021!

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının 30 Haziran'da ilan edilmesiyle birlikte aynı gün tercih kılavuzu da yayımlanacak ve tercihler de başlamış olacak. 2021 LGS tercihlerinin Temmuz ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.



LİSE KONTENJANLARI YÜZDELİK DİLİMLER NASIL?

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelliyor.Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

TÜM ÖĞRENCİLERE YEREL YERLEŞTİRME

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

ÖZEL OKULA KAYIT YAPANA TERCİH HAKKI YOK

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN NEDİR?

YEP, Yerleştirmeye Esas Puanın kısaltımıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin sınav ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana türüne Yerleştirmeye Esas Puan yani YEP denilir.

TEOG sisteminde bulunan YEP puanı, öğrencilerin okullara girmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezi sınav puanı ile beraber okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Esas Puanı bulunmuş olunur.

KONTENJAN SAYISI KAÇ?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

LGS EN YÜKSEK PUAN

LGS tam puan 500 olarak açıklandı. 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

2019'da ise LGS'de 66 farklı ilde 565 öğrenci birinci tam puan alarak olmuştu. 2018 LGS'de ise 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı.