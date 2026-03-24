Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen ve 19 yaşındaki Hasan Şimşek'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan korkunç olayın üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Yukarı Pazarcı Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan tartışmanın ardından işlenen cinayete dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, olayın vahametini ve saldırganın soğukkanlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Boynuna Sarılıp Tek Kurşunla İnfaz Etti

Ortaya çıkan güvenlik kamerası kayıtlarında, market sahibinin oğlu Hakan K. ile müşteri olarak gelen Hasan Şimşek arasında bir süre tartışma yaşandığı görülüyor. Kayıtlarda en çok dikkat çeken ve kan donduran detay ise; Hakan K.'nın bir eliyle 19 yaşındaki gencin boynuna sarılması, diğer elindeki tabancayla ise yakın mesafeden ateş etmesi oldu. Genç adam kanlar içinde yere yığılırken, saldırganın hiçbir şey olmamış gibi silahı tezgaha bırakıp cansız bedeni kontrol etmesi dehşete düşürdü.

Katil Zanlısı 3,87 Promil Alkollü Çıktı

Olayın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan şüpheli Hakan K.'nın yapılan alkol muayenesinde çıkan sonuç ise olayın boyutunu bir kez daha tartışmaya açtı. Zanlının olay anında 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cinayet silahıyla birlikte yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Hasan Şimşek'in Ailesi Sinir Krizi Geçirdi

Henüz hayatının baharında olan 19 yaşındaki Hasan Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğinin açıklanması üzerine, markete gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Genç adamın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Mahalle sakinleri ise olayın şokunu hala atlatamadıklarını ifade ediyor.

Haberimizin başında yer alan videoda; tartışmanın başladığı andan, silahın ateşlendiği o trajik ana ve sonrasında yaşananlara dair tüm güvenlik kamerası detaylarını bulabilirsiniz.