Arnavutköy’de makas terörü: Bariyere çarpan otomobil metrelerce savruldu
Arnavutköy’de iddiaya göre sürücüsünün makas attığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza anı başka bir 'TIR'ın araç içi kamerasına yansıdı.
Makas Attı Bariyere Çarptı
Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, metrelerce sürüklendikten sonra durabildi.
Kaza Anı Kamerada
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Feci kaza anı ise arkadan gelen bir tırın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.