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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 11:00 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 11:16

MSB'den Önemli Operasyon: Fırat Kalkanı'na Saldırı Hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li Etkisiz Hale Getirildi | SON DAKİKA HABERLERİ!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon anları videolu haberimizde! Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki terör tehdidine kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!… pic.twitter.com/YPLpUd0fum

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2023


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.

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