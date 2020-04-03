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Kuruluş Osman'ın yıldızlarından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

Kuruluş Osman'ın yıldızlarından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek

03.04.2020 02:59

Atv’nin efsane dizisi Kuruluş Osman ekibi, yapımcı Mehmet Bozdağ öncülüğünde bir video yayınladı. Başta Burak Özçivit olmak üzere tüm oyuncular, “Şimdi omuz omuza verme vakti. Biz bize yeteriz Türkiyem” mesajı gönderdi.


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