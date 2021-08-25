Kürtçe konuşan kadını yayından alan Didem Arslan Yılmaz'ın konukla İngilizce konuştuğu yayın ortaya çıktı

Show TV'de ekrana gelen Asla Vazgeçme programının sunucusu Didem Arslan Yılmaz, canlı yayına bağlanan bir kadını Kürtçe konuşması üzerine yayından aldı. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti' diyen Didem Arslan Yılmaz'ın, yayındaki bir başka konukla İngilizce konuştuğu anlar ortaya çıktı.

Dün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa katılan Şanlıurfalı ailenin üyelerinden biri Kürtçe konuştu.

Katıldığı yayında yeğenleriyle Kürtçe konuşan kadın, Didem Arslan Yılmaz tarafından yayından atıldı.

Didem Arslan Yılmaz, gelen eleştirilere Twitter hesabından yaptığı 8 maddelik açıklamayla cevap verdi ve özür diledi.





Yayından alınan kadının konuşulanları gizlemek istediğini bu yüzden Türkçe yerine Kürtçe konuşmak istediğini ifade eden Didem Arslan Yılmaz, kadını Kürt olduğu için değil küfrettiği için yayından aldığını söyledi.

KIZLARA TÜRKÇE HAKARETLER ETTİ

Didem Arslan Yılmaz, şunları söyledi:

"1-Dünkü yayınımıza, Urfa'dan gelen Hayriye Taşcı, "babası benden 4 aylık bebeğimi kaçırıyor, bana yardım edin"diyerek, ablası Ayfer Taşcı ile birlikte programımıza katıldı. Kızlar aileleri tarafından tehdit aldıklarını söyleyip, öldürülmekten korkuyorlardı.





2- Yayın devam ederken kızların Halası Türkan hanım yayına bağlanmak istedi. Yeğenleriyle şakır şakır türkçe konuştu, önce kızlara türkçe hakaretler etti. Sonra da aniden kızlarla kürtçe konuşmak istediğini söyledi.

KÜRTÇE KONUŞARAK GİZLEMEK İSTEDİ

3- Hala Türkan hanım, benim ve seyircimin kızlarla konuşmasını anlamamızı istemedi. Yeğenleriyle kürtçe konuşarak, konuşulanları gizlemek istedi. Halanın bizden önceden tercüman talebi de olmadı.

KÜRT OLDUĞU İÇİN YAYINDAN ALDIRMADIM

4-Türkan hanımı, kürt olduğu için yayından aldırmadım. Yeğenlerine hakaret ve küfürler ettiği için yayından aldım. Öyle olsa yeğenlerini yayına konuk etmezdim.

5- Kürtçeye bir tepkim olamaz. Yayında doğu dili diye hiçbir ifadem de yok….





İNGİLİZCE DE KONUŞMAK İSTESEYDİ AYNI TEPKİYİ GÖSTERİRDİM

6- Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum.







YANLIŞ ANLAYAN VARSA ONLARDAN ÖZÜR DİLERİM

7- Sivaslı bir ailenin kızıyım. Memleketimin doğusu batısı kuzeyi ve güneyi ile ilgili ayrım yaptığımı iddia etmek, hele etnik ayrım yaptığımı söylemek tamamen gülünç.

8- Yayının sadece 10 saniyesini servis edip sanki ortada bir siyasi tartışma varmış gibi linç başlatanların amacı "ülkenin fay hatlarını kaşımak" Not: Bu arada kürtçe konuşan vatandaşlarımızla hiçbir sorunum yok, yanlış anlayan varsa onlardan özür dilerim."









KONUKLA İNGİLİZCE KONUŞTUĞU YAYIN ORTAYA ÇIKTI

Kürtçe konuştuğu için değil, küfür ettiği için konuğu yayından aldığını iddia eden Yılmaz, açıklamasında "Hala Türkan hanım, Arapça da konuşmak isteseydi, İngilizce de konuşmak isteseydi, aynı tepkiyi gösterirdim. Çünkü, onun ne söylediğini bilmemiz gerekiyordu, kızların can güvenliğinden endişe ediyordum." dedi.

Daha sonra Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programın arşivinden çıkan görüntülerde, yayında İngilizce konuştuğu ortaya çıktı.

"EĞER İSTİYORSANIZ İNGİLİZCE SORABİLİRİM"

Farklı bir konu üzerine sunduğu programda konuklarıyla İngilizce konuşan Yılmaz'ın, "Eğer istiyorsanız İngilizce sorabilirim." dediği görüldü.