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Kumpir yedi hayatını kaybetti! Öldüren zehirlemeye tutuklama!
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Kumpir yedi hayatını kaybetti! Öldüren zehirlemeye tutuklama!

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 16:42

İzmir'de kumpir yedikten sonra fenalaşan Servet Polat'ın yemek yediği işletmede yapılan incelemelerde salmonella bakterisi tespit edildi. Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahibi tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

Olay, 28 Aralık günü Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından evlerine döndü. Olayıdan 2 gün sonra anne Servet Polat evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile ise işletmeden şikayetçi oldu.

Salmonella virüsü bulundu
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletme sahibi N.D'nin iş yerinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.

Tutuklandı
Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi N. D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

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