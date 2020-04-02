Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli açıklamalar! Avans sistemine başvurular başlıyor 02.04.2020 17:55

Son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy turizm sezonunun açılış tarihi olarak Ramazan Bayramı'nı işaret etti. Oteller ve turizm acentaları için avans sisteminin devreye alındığını duyuran Bakan Ersoy, başvuruların pazartesi günü başlayacağını ifade etti.

Son dakika haberine göre; Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy turizm sezonunun ne zaman açılacağına ilişkin soruya Ramazan Bayramını işaret etti.



Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle;

Ramazan Bayramı yeni sezonun başlaması için yeni tarih olabilir diye öngörüyoruz. Önce yangını söndürmemiz, sonra soğutmamız gerekiyor. Mayıs sonunda sezon başlar. Haziran içinde kapılar yavaş yavaş açılır diye düşünüyoruz. Haziran sonuna kadar netleşecektir.

YABANCI TUR OPERATÖRLERİ TÜRKİYE'YE SEYAHAT TALEBİ ALDIKLARINI SÖYLÜYORLAR

Mart, nisan, mayıs ayında ciddi bir kayıp olacak. Sezonun uzayacağı yönünde bir görüş hakim. Yurt dışından CEO'lar ile görüştüm. Yabancı tur operatörleri Türkiye'ye seyahat için talepler aldıklarını söylüyorlar. Şehir hastanelerinin buradaki önemine dikkat çekiyorlar. Sağlık altyapısının güçlü olması bize avantaj sağlıyor. Batılı turistler Türkiye'nin sağlık altyapısına çok güveniyorlar.

EN HIZLI ÇIKIŞI BİZ YAPACAĞIZ

Bu işte en hızlı düzelen biz olacağız. Bir çıkış olacak ise en hızlı çıkışı biz yapacağız. Belki hedefimizi geçemeyeceğiz ama toparlayacağız. 2021, 2022'de telafi edeceğiz.

DERGİLERDEN TANITIMA BAŞLADIK

Dergiler üzerinden tanıtım yapıyoruz. Dergi satışları çok ciddi sayıda artmış. Ona devam ediyoruz. Hızlı tanıtım için sosyal medya ve televizyonu kullanmak lazım. Dijital medyayı aktif bir şekilde kullanıyoruz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÇOK HIZLI HAREKETE GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı burada çok hızlı harekete geçti. Bizim önceliğimiz devletin alacaklarının ötelenmesiydi. Vergiler olsun, SGK primleri olsun, krediler olsun ötelendi. Turizm sektöründe bu 1 yıla kadar ertelenebiliyor. Yeni krediler devreye alındı. Turizm firmalarının tamamı bundan yararlanabiliyor.

OTELLERE, ACENTALARDAN ALDIKLARI AVANSLARI ÖDEMEK İÇİN AVANS SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Biz de seyahat acenta finansmanını devreye soktuk. Acentalar avans ödemesi yapıyorlar. Hava trafiği ve turizm durunca burada sıkıntıya girildi. Otellerin acentalara ödemesi için bir finansman oluşturduk. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bey ile konuştuk. Kendisi yardımcı oldu. Pazartesi'den itibaren başlatıyoruz başvuruları. Oteller, acentalardan aldıklarını bu finansmandan yararlanarak geri ödeyebilecekler.

ASKIDAKİ PERSONELLER KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE DAHİL EDİLDİ

Çalışma Bakanlığı ile 2 gün boyunca çalıştık. Askıdaki personeller kısa çalışma programına dahil edildiler. Oteller, askıdaki personellerini geri çağırsın. Onlar için kısa çalışma ödeneğine başvursunlar. Bakanlık sitesinden başvuru yapılabiliyor.

TİYATROLAR VE SİNEMALAR İÇİN YENİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Özel tiyatrolar ve sinemalar için 2019-2020 destek paketindeki taahhütler kaldırıldı. Yeni bir destek paketi üzerinde de çalışıyoruz.

SANAL MÜZE UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ

Sanalmuze.gov.tr'yi hayata geçirdik. Müzelerle de sınırlı kalmadık. Etkin kütüphane gibi, konuşan kütüphane gibi, e-kitap gibi uygulamaları da okuyucuya açtık. Bakanlığımız arşivinde bulunanları Youtube üzerinden yayınlamaya başladık.

PATARA YILINDAN BEKLENTİ

Her şeyden önce Göbeklitepe yılı olsun, Patara yılı olsun ilan edince büyük destek veriyoruz. Patara için de büyük bütçe ayırdık. Sezon geç açıldığında gerekirse Patara yılını uzatırız. Patara'nın hakkını Patara'ya veririz. Göbeklitepe yılı ilan edilince ziyaret sayısı 7 kat arttı.

15 BİN YILLIK YAPI BULDUK

15 bin yıllık biz kazı bulduk. Karahantepe, Göbeklitepe gibi bir tapınak. Aynı mantıkla yapılmış. Yaş olarak 3 bin yıl daha eski. Bu şehir de gün yüzüne çıkarılıyor.