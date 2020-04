Son dakika: Başkan Erdoğan'dan belediye başkanları ile kritik toplantı 02.04.2020 17:47

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanları ile yaptığı kritik toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan koronavirüsle mücadele noktasında belediyelere önemli görevler düştüğünü belirtirken, "Kamu hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, çöp toplama alanlarının dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız." dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan süreçte 83 milyonun yanında olduklarını belirterek "Allah'ın izniyle milletimiz bu badirenin üstesinden gelecektir." dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Mahalli idareler seçimlerinin birinci yılını geride bıraktık. Her birinizi seçimlerde gösterdiğiniz gayret ve başarı için bir kez daha tebrik ediyorum. Şehirlerinize yaptığınız hizmetler için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti belediyelerde gösterdiği emsalsiz başarılarıyla Türkiye'nin yönetimini üstlenmiş bir partidir. Özellikle içinden geçtiğimiz Covid-19 hastalığı döneminde belediyelerimize çok daha büyük görevler düşüyor. Yerel yönetimler başkanlığımız sizlere gereken bilgilendirmeleri yapmıştı. Kamu hizmet binaları, toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, çöp toplama alanlarının dezenfeksiyonunu aksatmadan yapmalıyız.

HALK BİLGİLENDİRİLMELİ

Cadde ve sokakların rutin temizliğinde daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Maske, eldiven, tutum gibi temizlik malzemelerinin dağıtımını yaygın bir şekilde sürdürmeliyiz. Halkı bilgilendirmeye yönelik kurallara uymaya davet eden her türlü faaliyet kesintisiz devam ettirilmelidir. Yaşlılarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere evlerinden çıkmamalarını istediğimiz vatandaşlarımızın alışveriş, internet, kitap gibi ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalıyız. İşsiz kaldığı, yetersiz gelire sahip olduğu için geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız. Bu konuda valilikle, kaymakamlıkla işbirliği halinde olmalısınız.

Vatandaşlarımızla doğrudan yüz yüze iletişim içinde olan belediye personelinin maske, tulum, eldiven gibi malzemelerde en küçük eksiklik eksiklik yaşanmamalıdır.

83 MİLYONUN YANINDAYIZ

Her hal geçicidir. Bugünler geçtikten sonra milletimize yaptığımız destekler kalacaktır. Bugünleri fırsat bilip milletimizin gönül kapılarının bize sonuna kadar açılmasını sağlamalıyız. AK Parti olarak bugüne kadar milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık. İnşallah bu salgın döneminde de uğratmayacağız. Türkiye'ye her alanda kazandırdığımız güçlü altyapının önemini bu kriz döneminde çok daha iyi görebiliyoruz . Hamdolsun Türkiye hemen her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olduğunu ispatlamıştır. En büyük önceliğimiz vatandaşlarımızın geçim sıkıntısına düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini sağlayabilmektir. Sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000 TL nakit yardımı gerçekleştiriyoruz. İstihdamı korumak amacıyla faaliyetine ara veren işletmelerimizin telafi çalışma sürelerini iki katına çıkardık. Vergi ve sigorta ödemelerini erteledik.

Pek çok bankamız müşterilerin kredilerini erteleme yoluna gidiyor, hatta kaynak sağlıyor. Bankalarımız vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 6 ayı ödemesiz 36 ay vade ile 10 bin liraya kadar destek kredisi veriyor. Çalışanlarımızın, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, ticaret erbabımızın velhasıl 83 milyonun yanında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz.

TARİHİ BİR FELAKET YAŞIYORUZ

Bu 83 milyonun her bir ferdini yakından ilgilendiren hayati bir konudur. Politika ve söylemlerimizi buna göre belirledik. Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız kararları tek tek hayata geçirdik. Süreci sosyal medyada, televizyon ekranlarında ahkam kesenlere göre değil ülkemizin gerçeklerine göre yürüttük. Aldığımız her kararı devlet ciddiyetine uygun şekilde değerlendirdikten sonra milletimizle paylaştık. Gerçekten tarihi bir felaketi yaşadığımız şu dönemde hamdolsun birçok ülkeye kıyasla iyi yerdeyiz. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Karamsarlığa kapılmadığımız gibi rehavete de asla düşmüyoruz. Akılcı, dengeli, gerçekçi adımlarla mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Türkiye Allah'ın izniyle bu salgını yenecek güce ve kapasiteye sahiptir.

BU MİLLETİN EN BÜYÜK GÜCÜ BİRLİĞİDİR

Allah'ın izniyle milletimiz bu badirenin üstesinden gelecektir. Türk milletinin ferasetine sonuna kadar güveniyoruz. Bu süreçte mücadelemizi sekteye uğratacak en büyük tehdit ümitsizlik, kararsızlık, yılgınlık, yeise kapılmaktır. 83 milyonun arasına ayrılık, fitne ve tefrika virüsünü bulaştırmadığımız sürece korona virüsüyle mücadelemiz çok daha rahat olacaktır.

Bu milletin en büyük gücü birliği ve beraberliğidir. 83 milyon olarak birbirimize kenetlendiğimiz sürece bizi yıkabilecek hiçbir engel yoktur. Bunun için her fırsatta salgına karşı almamız gereken tedbirleri hatırlatırken milletimizin birliğine beraberliğine ve kardeşliğine vurgu yapıyoruz. Pazartesi günü Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığımız kampanyanın hedefi budur. Başlattığımız yardım kampanyasında toplanacak tutarı doğrudan ihtiyaç sahiplerine aktaracağız.

AYRIŞMA PEŞİNDE OLANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bu kampanyaların gayesi milletimizin fertleri arasındaki güçlü dayanışmayı ortaya koymaktadır. Dayanışma yerine ayrışma peşinde olanlara izin vermeyeceğiz. Kendilerini Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında ve üstünde görenleri milletimiz gereken cevap veriyor, verecektir. Hele hele bu projeyi dinamitlemeye çalışmak gafletten öte bir şeydir. Türkiye'de kimse hukukun ve kanunların üstünde değildir. Korona salgınıyla mücadeleyi sulandırmaya, günlük siyasetin malzemesi haline dönüştürmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu an milletimizin hayatını tehdit eden sinsi bir düşmanla mücadele ediyoruz. Bu düşmanı ancak kenetlenerek yenebiliriz. Ancak dayanışmayla bu tehdidin üstesinden gelebiliriz. Gün siyasi, etnik, mezhebi farklılıklarımızı bir yana bırakarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi hatırlama günüdür.

Böyle bir dönemde siyasi rant hesabı yapanları maşeri vicdan asla unutmayacaktır. Umut vermek, güven aşılamak yerine karamsarlık pompalayanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Buradan milletimizi bir kez daha bir olmaya, kardeş olmaya, beraber olmaya ve Türkiye olmaya davet ediyorum. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun.