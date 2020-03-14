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Koronavirüsün esiri olan İtalya'dan ilginç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

Koronavirüsün esiri olan İtalya'dan ilginç görüntüler! Balkonlara çıkıp...

14.03.2020 09:48

Karantina altındaki Napoli'den paylaşılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. İnsanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.


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