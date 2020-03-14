Karantina altındaki Napoli'den paylaşılan görüntüler sosyal medyada olay yarattı. İnsanlar evlerinin balkonlarına çıkıp hep bir ağızdan ulusal marş ve şarkılar söyleyerek virüs salgınına karşı direnmeye çalışıyor.
Koronavirüsün esiri olan İtalya'dan ilginç görüntüler! Balkonlara çıkıp...14.03.2020 09:48
- Koronavirüsün esiri olan İtalya'dan ilginç görüntüler! Balkonlara çıkıp...
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