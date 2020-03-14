Kız kardeşi karantinada ölen İtalyan vatandaşı isyan etti: İtalya bizi terk etti 14.03.2020 09:06

Napoli'den video paylaşan Luca Franzese isimli genç bir İtalyan, kız kardeşinin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Yüz bin izlenmeyi aşan videoda, İtalyan Franzese hiçbir yetkilinin dün akşamdan beri yardıma gelmediğini belirterek "Ben de ona suni teneffüs yapmıştım. Ne olur bana yardım edin" şeklinde konuştu. Türkiye'yi asılsız haberler ve algı operasyonlarıyla vurmaya çalışan Batı medyasının skandalı görmezden gelmesi ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdi.

Luca Franzese isimli İtalyan, Napoli'den paylaştığı videoda acilen yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek adres bilgilerini paylaştı.

"KIZ KARDEŞİM ÖLÜ YATIYOR"

Franzese, şu ifadeleri kullandı: "Lütfen, dün akşamdan beri bekliyorum. Kimse gelmiyor. Kimse yardım etmiyor. Kız kardeşim arkamdaki yatakta ölü yatıyor."

Yardım için çırpınan Luca'nın arkasındaki yatakta da 47 yaşındaki kardeşi Teresa'nın cansız bedeni görülüyor.



BATI MEDYASINDAN ÇİRKİN ALGI OPERASYONU

Avrupa'daki krizi görmezden gelen Batı medyası, Koronavirüs ile ilgili yapılan haberlerde Türkiye ile ilgili bir detay olmamasına rağmen İstanbul'dan ve camilerden fotoğraflar kullanan batı medyası salgının insanların bilinçaltında Türkiye ve Müslümanlar ile özdeşleşmesi için algı oluşturuyor.



