Koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendi? Çin'de ölümcül virüs Kovid-19'a yakalanan İngiliz anlattı 11.03.2020 21:20

İngiliz vatandaşı Conor Reed, kendisine Çin'in Vuhan kentinde bulaşan koronavirüsü, 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre geçirdikten sonra nasıl yendiğini paylaştığı bir video ile açıkladı. Reed 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre olmak üzere üç aşamada hastalığı atlattığını söylerken süreci anlattı.

İngiliz vatandaşı Conor Reed, kendisine Çin'in Vuhan kentinde bulaşan koronavirüsü, 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre geçirdikten sonra yendiğini söyledi.

Çin'de koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan İngiltere vatandaşı Conor Reed, üç aşamada virüsü atlattığını anlatırken, "En başta olağan bir soğuk algınlığı gibi başladı. Ardından grip ve zatürre geldi. Grip belirtileri gösterdiğimde kamyon çarpmış gibi oldum" dedi.

"KAMYON ÇARPMIŞ GİBİYDİM"

Reed 1 ay boyunca soğuk algınlığı, grip ve zatürre olmak üzere üç aşamada hastalığı atlattığını söylerken süreci şöyle anlattı:

"Soğuk algınlığı sırasında burun tıkanıklığı, sinüs sorunları ve öksürük vardı. Çok ciddi olmasa da rahatsız ediciydi. Grip belirtileri gösterdiğimde ise sanki bir kamyon çarpmış gibi oldum. Akciğerimin yarısını kullanamıyormuşum gibiydi. Sanki aldığım nefes yetmiyor, bir kese kağıdı içinde nefes alıp veriyormuşum gibi bir durumdaydım

Ciddi anlamda bir halsizlik yaşıyordum, ışık ve ses bana büyük rahatsızlık veriyordu. Sadece dinlenmek istiyorum. İyi değildim ama hayati tehlikem yokmuş gibi hissediyordum.

"ÇİN HÜKÜMETİ ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTI"

Virüse uyum sağlamamız zaman aldı. Herkes için zor bir durumdu. Çin hükümetinin elinden gelenin en iyisini yaparak koronavirüsle mücadele ettiğine inanıyorum. Süreci ellerinden geldiği kadar iyi idare ettiler. Karanita uygulamasından sonra artık iyiye dönüş başladı. Bu son çareydi. Ulusal çapta yapılacak karantina öncesinde yerel çözümler de üretildi.

Ayrıca insanlar bireysel anlamda da yaşananların üstesinden gelmek zorundaydılar.Sadece hükümete bel bağlamak doğru olmazdı. Herkes kendi çözümlerini üretti ve koronavirüs giderek etkisini kaybetti."



