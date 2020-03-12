Son dakika: İdlib’e ‘ejder’ sevkiyatı 12.03.2020 01:05

Son dakika haberine göre, İdlib’de “Bahar Kalkanı” harekatına destek için ‘ejder’ olarak bilinen zırhlı personel taşıyıcı araçların sevkiyatı yapıldı.

1 HAFTA ÖNCE DE ZIRHLI ARAÇLAR SEVK EDİLMİŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız sürüyor.





Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen zırhı araç olan kirpiler geniş güvenlik önlemleri altında İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru devam etti. Sevk edilen kirpilerin Suriye bölgesinde devam eden "Bahar Kalkanı" harekatına destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla sevk edilen zırhlı araçların oluşturduğu konvoy, akşam saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay yönüne gitti.