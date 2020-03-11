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Kendi koronavirüs maskenizi kendiniz yapın! İşte adım adım maske yapılışı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisindeki dünyanın üzerine kabus gibi çöken, son olarak Türkiye'de de görülen coronavirüs, herkesin sağlığını tehdit ediyor. Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar koronavirüsten korunmanın yollarını arıyor. Bunlardan biri de hiç kuşkusuz maskeler. Koronavirüs sonrası maske fiyatları günbegün arttı. Peki kendi koronavirüs maskemizi kendimi yapabilir miyiz? Tabi ki evet. İşte koronavirüs maskesinin adım adım yapılışı...

11.03.2020 10:57 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:17
Kendi koronavirüs maskenizi kendiniz yapın! İşte adım adım maske yapılışı

İnternette en çok arananlardan birisi de "koronavirüs maskesi nasıl yapılır?" sorusu. Aslında çok kolay! İşte her evde bulunan basit malzemeler ile bir iki adımda korunma maskesinin yapılışı...

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Kendi koronavirüs maskenizi kendiniz yapın! İşte adım adım maske yapılışı

Gerekli malzemeler ise oldukça kolay bulunabilen şeyler.

Kendi koronavirüs maskenizi kendiniz yapın! İşte adım adım maske yapılışı
Kendi koronavirüs maskenizi kendiniz yapın! İşte adım adım maske yapılışı
Kendi koronavirüs maskenizi kendiniz yapın! İşte adım adım maske yapılışı
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