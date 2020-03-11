Dünya Sağlık Örgütü'den flaş koronavirüs kararı! Pandemi ilan edildi

Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı..
Dünya Sağlık Örgütü'den flaş koronavirüs kararı! Pandemi ilan edildi11.03.2020 20:25
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