Dünya Sağlık Örgütü'den flaş koronavirüs kararı! Pandemi ilan edildi 11.03.2020 20:25

Son dakika haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin dışında Kovid-19 vaka sayının 13 kat, etkilenen ülke sayısının da 3 kat arttığını aktaran Ghebreyesus, Kovid-19 için bölgeler ve gruplar üstü, dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" kararını açıkladı..