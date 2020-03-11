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Son dakika: 'ndan flaş açıklaması: Maçlar ertelenecek mi?

Son dakika haberi... Gençlik ve , 'deki e karşı alınan tebirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. , "Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi sorular geliyor. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Maçlar planlandığı gibi devam edecek." dedi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 10:54
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 11:13
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Bakan Kasapoğlu açıkladı: Maçlar ertelenecek mi?

Gençlik ve , 'deki e karşı alınan tebirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle:
Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz ve vatandaşlarımız için dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Gençlik kamplarımız yoğun şekilde temizleniyor.

Spor tesislerimizde de temizlik devam ediyor.

ERTELEMELER
Spor müsabakalarıyla ilgili federasyonla ilgili çalışmamız neticesinde de Mart ve Nisan aylarında pek çoğunu ertelemiş durumdayız. 80'den fazla müsabaka ertelendi. Bunların listesini biraz sonra paylaşacağız.

Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanması gibi sorular geliyor. Şu an gündemimizde var olan bir durum değil. Maçlar planlandığı gibi devam edecek.

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