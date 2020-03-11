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İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronvirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar toplu taşıma araçlarına maskesiz binmemeye başladı. Peki Koronavirüsten nasıl korunulur? İşte Koronavirüsten korunmanın 10 yolu…

11.03.2020 10:58 - Son Güncelleme: 11.03.2020 11:05
İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

1-HAVLULARI SIK SIK YIKAYIN
Çoğu kişi tasarruf sağlamak için aynı havluyu veya bezi yeniden kullanma alışkanlığına sahip olabilir ancak bu her zaman güvenli değildir. Havlular, özellikle hasta insanlar bunları kullanırken mikroplar için bir üreme alanı olabilir. Dolayısıyla ortak yaşam alanlarındaki havluları sık sık değiştirmek çok önemli.

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İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

2-HASTA AİLE ÜYELERİNİ EVDE TUTUN
Soğuk kış günlerinde daha çok kapalı ortamda vakit geçirmek hastalıkların yayılmasında oldukça etkilidir. Eğer siz veya sevdiğiniz biri hastalık belirtileri gösteriyorsa dışarı çıkmaktan kaçının, kaçındırın. Daha ağır vakalarda hasta kişiler karantina altına da alınabilir.

İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

3-SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKMADAN İLAÇ KONUSUNDA BİLGİ EDİNİN
Özellikle astım veya alerji gibi kronik rahatsızlığa sahip olanlar, hastalık riskini önlemeye yardımcı olmak için semptomlar ortaya çıkmadan önce doktorlarıyla konuşup ilaç kullanma konusunda mutlaka fikir almalı.

İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

4-DÜZENLİ OLARAK KULLANILAN ALANLARI DEZENFENKTE EDİN
Hasta insanların halka açık olan alanlardan kaçınması gibi sağlık durumu iyi olan kişilerin de hasta insanlarla yakın temastan kaçınması aynı derecede önemli. Bu nedenle evinizdeki veya iş yerinizde sıkça dokunulan eşyaları ve kullanılan alanları düzenli olarak dezenfekte ederek kendinizi korumalısınız.

İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

5-ET VE YUMURTAYI UYGUN ŞEKİLDE PİŞİRİN
Bazı yiyecekler zehirli bakteriler içerebilir ve yenildiğinde hatta sadece dokunulduğunda bile hasta edebilir. Özellikle et, tavuk, balık ve yumurta, bu bakterileri öldürmek için uygun şekilde pişirilmeli. Normal olarak yiyeceklerin 75°C veya daha yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve yenildiğinde en az 60°C olması gerekiyor.

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