İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!

5-ET VE YUMURTAYI UYGUN ŞEKİLDE PİŞİRİN

Bazı yiyecekler zehirli bakteriler içerebilir ve yenildiğinde hatta sadece dokunulduğunda bile hasta edebilir. Özellikle et, tavuk, balık ve yumurta, bu bakterileri öldürmek için uygun şekilde pişirilmeli. Normal olarak yiyeceklerin 75°C veya daha yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve yenildiğinde en az 60°C olması gerekiyor.