İşte koronavirüsten korunmanın 10 yolu!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronvirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar toplu taşıma araçlarına maskesiz binmemeye başladı. Peki Koronavirüsten nasıl korunulur? İşte Koronavirüsten korunmanın 10 yolu…
1-HAVLULARI SIK SIK YIKAYIN
Çoğu kişi tasarruf sağlamak için aynı havluyu veya bezi yeniden kullanma alışkanlığına sahip olabilir ancak bu her zaman güvenli değildir. Havlular, özellikle hasta insanlar bunları kullanırken mikroplar için bir üreme alanı olabilir. Dolayısıyla ortak yaşam alanlarındaki havluları sık sık değiştirmek çok önemli.
2-HASTA AİLE ÜYELERİNİ EVDE TUTUN
Soğuk kış günlerinde daha çok kapalı ortamda vakit geçirmek hastalıkların yayılmasında oldukça etkilidir. Eğer siz veya sevdiğiniz biri hastalık belirtileri gösteriyorsa dışarı çıkmaktan kaçının, kaçındırın. Daha ağır vakalarda hasta kişiler karantina altına da alınabilir.
4-DÜZENLİ OLARAK KULLANILAN ALANLARI DEZENFENKTE EDİN
Hasta insanların halka açık olan alanlardan kaçınması gibi sağlık durumu iyi olan kişilerin de hasta insanlarla yakın temastan kaçınması aynı derecede önemli. Bu nedenle evinizdeki veya iş yerinizde sıkça dokunulan eşyaları ve kullanılan alanları düzenli olarak dezenfekte ederek kendinizi korumalısınız.
5-ET VE YUMURTAYI UYGUN ŞEKİLDE PİŞİRİN
Bazı yiyecekler zehirli bakteriler içerebilir ve yenildiğinde hatta sadece dokunulduğunda bile hasta edebilir. Özellikle et, tavuk, balık ve yumurta, bu bakterileri öldürmek için uygun şekilde pişirilmeli. Normal olarak yiyeceklerin 75°C veya daha yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve yenildiğinde en az 60°C olması gerekiyor.