Koronavirüsten ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti! 08.04.2020 19:01

Son dakika haberleri… Koronavirüsten hayatını kaybeden Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu.

Koronavirüsten ölen Kara Kuvvetleri eski Komutanı Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanı eski komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, 11 Mart'ta hastalandıktan beş gün sonra hayatını kaybetmişti. Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğü ortaya çıkmıştı. 80 yaşında ölen Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman da koronavirüs nedeniyle tedavi görüyordu. Belma Yalman da bugün hayatını kaybetti.

KORUMASI TABURCU OLDU

Ayrıca korona virüs nedeniyle tedavi gören Aytaç Yalman'ın korumasının ise hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

AYTAÇ YALMAN ÖLÜM SEBEBİ!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Aytaç Yalman'ın ölümüne ilişkin bilgiler verdi. Bakan Koca şu ifadeleri kullanmıştı:

Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.

BAŞHEKİMLİĞİN AÇIKLAMASI

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, "Aytaç Yalman'ın corona virüs nedeniyle öldüğü kanaati oluşmuştur" açıklamasında bulunmuştu. 11 Mart'ta nefes darlığı başlayan Aytaç Yalman'ın hipertansiyonu dışında ek hastalığı olmadığını da belirtti.