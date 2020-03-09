Koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte coronavirüs haritasındaki son durum... 09.03.2020 16:53

Koronavirüs salgınında ölü sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor... Dünya çapında coronavirüsten bu zamana kadar 3 bin 892 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün en çok vurduğu 3 ülke, Çin, İtalya ve İran... İran'da son olarak tüm kentlerde coronavirüs vakası görüldüğü açıklanmıştı. İtalya'da ise Kara Kuvvetleri Komutanı'na korona teşhisi kondu, Vatikan'da Papa, sanal ayin yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan NASA'nın merkezinde bir kişiye coronavirüs teşhisi konuldu. Peki hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte koronavirüs haritasındaki son durum...

KORONAVİRÜSTEN HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ VAKA GÖRÜLDÜ?

Çin

Vaka sayısı: 80.375

Ölen sayısı: 3124

İTALYA

Vaka sayısı: 7375

Ölen sayısı: 366

GÜNEY KORE

Vaka sayısı: 7478

Ölen sayısı: 53

İRAN

Vaka sayısı: 7161

Ölen sayısı: 237

İSPANYA

Vaka sayısı: 979

Ölen sayısı: 25

FRANSA

Vaka sayısı: 1209

Ölen sayısı: 19

JAPONYA

Vaka sayısı: 511

Ölen sayısı: 17

AMERKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Vaka sayısı: 566

Ölen sayısı: 22

IRAK

Vaka sayısı: 60

Ölen sayısı: 6

DIAMOND PRINCESS

Vaka sayısı: 6

AVUSTRALYA

Vaka sayısı: 76

Ölen sayısı: 4

HOLLANDA

Vaka sayısı: 265

Ölen sayısı: 3

BİRLEŞİK KRALLIK

Vaka sayısı: 280

Ölen sayısı: 3

İSVİÇRE

Vaka sayısı: 374

Ölen sayısı: 2

ARJANTİN

Vaka sayısı: 12

Ölen sayısı: 1

MISIR

Vaka sayısı: 55

Ölen sayısı: 1

FİLİPİNLER

Vaka sayısı: 20

Ölen sayısı: 1

SAN MARİNO

Vaka sayısı: 36

Ölen sayısı: 1

TAYVAN

Vaka sayısı: 45

Ölen sayısı: 1

TAYLAND

Vaka sayısı: 50

Ölen sayısı: 1

BELÇİKA

Vaka sayısı: 239

İSVEÇ

Vaka sayısı: 203

NORVEÇ

Vaka sayısı: 176

SİNGAPUR

Vaka sayısı: 150

KANADA

Vaka sayısı: 132

MALEZYA

Vaka sayısı: 117

AVUSTURYA

Vaka sayısı: 112

BAHREYN

Vaka sayısı: 95

YUNANİSTAN

Vaka sayısı: 73

KUVEYT

Vaka sayısı: 64

İZLANDA

Vaka sayısı: 58

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Vaka sayısı: 45

HİNDİSTAN

Vaka sayısı: 43

İSRAİL

Vaka sayısı: 39

DANİMARKA

Vaka sayısı: 35

ÇEK CUMHURİYETİ

Vaka sayısı: 31

FİNLANDİYA

Vaka sayısı: 30

PORTEKİZ

Vaka sayısı: 30

BREZİLYA

Vaka sayısı: 25

FİLİSTİN

Vaka sayısı: 22

İRLANDA

Vaka sayısı: 21

FAS

Vaka sayısı: 20

KATAR

Vaka sayısı: 18

RUSYA

Vaka sayısı: 17

SLOVENYA

Vaka sayısı: 16

POLONYA

Vaka sayısı: 16

ROMANYA

Vaka sayısı: 15

GÜRCİSTAN

Vaka sayısı:15

ARJANTİN

Vaka sayısı: 12

HIRVATİSTAN

Vaka sayısı: 12

AZERBAYCAN

Vaka sayısı: 9

BULGARİSTAN

Vaka sayısı:4