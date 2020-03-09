Koronavirüsten kaç kişi öldü? İşte coronavirüs haritasındaki son durum...

Koronavirüs salgınında ölü sayısı her geçen saat artmaya devam ediyor... Dünya çapında coronavirüsten bu zamana kadar 3 bin 892 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüsün en çok vurduğu 3 ülke, Çin, İtalya ve İran... İran'da son olarak tüm kentlerde coronavirüs vakası görüldüğü açıklanmıştı. İtalya'da ise Kara Kuvvetleri Komutanı'na korona teşhisi kondu, Vatikan'da Papa, sanal ayin yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan NASA'nın merkezinde bir kişiye coronavirüs teşhisi konuldu. Peki hangi ülkede kaç kişi öldü? İşte koronavirüs haritasındaki son durum...
KORONAVİRÜSTEN HANGİ ÜLKEDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? KAÇ VAKA GÖRÜLDÜ?
Çin
Vaka sayısı: 80.375
Ölen sayısı: 3124
İTALYA
Vaka sayısı: 7375
Ölen sayısı: 366
GÜNEY KORE
Vaka sayısı: 7478
Ölen sayısı: 53
İRAN
Vaka sayısı: 7161
Ölen sayısı: 237
İSPANYA
Vaka sayısı: 979
Ölen sayısı: 25
FRANSA
Vaka sayısı: 1209
Ölen sayısı: 19
JAPONYA
Vaka sayısı: 511
Ölen sayısı: 17
AMERKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Vaka sayısı: 566
Ölen sayısı: 22
IRAK
Vaka sayısı: 60
Ölen sayısı: 6
DIAMOND PRINCESS
Vaka sayısı: 6
AVUSTRALYA
Vaka sayısı: 76
Ölen sayısı: 4
HOLLANDA
Vaka sayısı: 265
Ölen sayısı: 3
BİRLEŞİK KRALLIK
Vaka sayısı: 280
Ölen sayısı: 3
İSVİÇRE
Vaka sayısı: 374
Ölen sayısı: 2
ARJANTİN
Vaka sayısı: 12
Ölen sayısı: 1
MISIR
Vaka sayısı: 55
Ölen sayısı: 1
FİLİPİNLER
Vaka sayısı: 20
Ölen sayısı: 1
SAN MARİNO
Vaka sayısı: 36
Ölen sayısı: 1
TAYVAN
Vaka sayısı: 45
Ölen sayısı: 1
TAYLAND
Vaka sayısı: 50
Ölen sayısı: 1
BELÇİKA
Vaka sayısı: 239
İSVEÇ
Vaka sayısı: 203
NORVEÇ
Vaka sayısı: 176
SİNGAPUR
Vaka sayısı: 150
KANADA
Vaka sayısı: 132
MALEZYA
Vaka sayısı: 117
AVUSTURYA
Vaka sayısı: 112
BAHREYN
Vaka sayısı: 95
YUNANİSTAN
Vaka sayısı: 73
KUVEYT
Vaka sayısı: 64
İZLANDA
Vaka sayısı: 58
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
Vaka sayısı: 45
HİNDİSTAN
Vaka sayısı: 43
İSRAİL
Vaka sayısı: 39
DANİMARKA
Vaka sayısı: 35
ÇEK CUMHURİYETİ
Vaka sayısı: 31
FİNLANDİYA
Vaka sayısı: 30
PORTEKİZ
Vaka sayısı: 30
BREZİLYA
Vaka sayısı: 25
FİLİSTİN
Vaka sayısı: 22
İRLANDA
Vaka sayısı: 21
FAS
Vaka sayısı: 20
KATAR
Vaka sayısı: 18
RUSYA
Vaka sayısı: 17
SLOVENYA
Vaka sayısı: 16
POLONYA
Vaka sayısı: 16
ROMANYA
Vaka sayısı: 15
GÜRCİSTAN
Vaka sayısı:15
ARJANTİN
Vaka sayısı: 12
HIRVATİSTAN
Vaka sayısı: 12
AZERBAYCAN
Vaka sayısı: 9
BULGARİSTAN
Vaka sayısı:4
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.