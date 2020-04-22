Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çilingiroğlu, ‘’İnsanların bir kısmı zaten virüs aşısı geliştirilene kadar hasta olacak, ölecek, bir kısmı bu hastalığı hafif geçirecek. Yani toplam 8 milyarın hepsine aşı gerekmeyecek. Lojistik olarak mümkün değil, bazı ülkelerin parası da yok. Bu arada CDC (Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) dedi ki: ‘’Gelecek sonbahar itibariyle ikinci bir pandemi bekliyoruz.’’ Virüsün mutasyon yapmasından dolayı değil, aşı yok. ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu’ndan çarpıcı açıklama! "Gelecek sonbahar yeni bir salgın bekleniyor"
22.04.2020 23:31
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