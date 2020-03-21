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Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Canan Karatay'dan kelle paça sonrası yeni öneri: Yumurta

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Canan Karatay'dan kelle paça sonrası yeni öneri: Yumurta

21.03.2020 09:41

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı 11 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün covid-19 için “pandemic” açıklamasında bulunması sonrası insanlar bu salgından nasıl korunabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladı. Uzmanlar yeni tip koronavirüse karşı insanların elindeki en büyük silahın, bağışıklık sistemini güçlü tutmaları olduğunu belirtti. “Koronavirüsü önlemek için sabah akşam kelle paça için” açıklamasıyla tartışma yaratan Prof. Dr. Canan Karatay A Haber canlı yayınında yeni açıklamalarda bulundu. Karatay, ''Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz?'' sorusuna ''Koronavirüsten korunmak için yumurta yemekten korkmayın'' açıklamasında bulundu. İşte Karatay'ın koronavirüse karşı yumurta açıklaması...


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