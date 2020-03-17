Koronavirüs yayını yapan muhabir canlı yayında bir anda yere yığıldı! 17.03.2020 10:03

Koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edilen Lübnan'da Koronavirüs yayını yapan muhabir canlı yayında bir anda yere yığıldı! Ekranda bir an endişe hakim oldu. Sunucu muhabire seslendiyse cevap alamadı. Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan muhabir hakkında açıklama yapan doktorlar, virüse dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ancak aşırı yorgunluk ve yaşadığı stresten dolayı olduğunu belirtti.