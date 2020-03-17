İşte umreden dönenlerin kaldığı yurtlar! Sosyal medyada provokasyon konusu olmuştu... 17.03.2020 09:47

Koronavirüs provokatörleri, umreciler üzerinden İslam düşmanlığı yaptı. Avrupa kaynaklı risk taşıyan gezilerden ülkemize dönüşler hakkında hiçbir açıklama yapma gereği hissetmeyen bazı kişiler, özellikle sosyal medyada Umre ziyaretlerini hedef gösterdi, Umrecilere fatura kesmeye kalktı. Peki umreden dönenler için hazırlık yapılmadı mı? Umreciler nerelerde karantinada kalıyor? Cevabı haberimizde.