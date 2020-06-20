Koronavirüs vaka sayıları ne zaman binin altına inecek? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan tarih verdi

20.06.2020 00:13

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Haziran Cuma gününe ait koroanavirüs tablosunu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Bakan Koca, İstanbul ve Ankara'da son bir haftanın en düşük vaka sayısının elde edildiğini söyledi. Koca'nın açıklamaları ve bugünkü veriler ne anlama geliyor? Vaka sayıları yeniden ne zaman binin altına inecek? Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan A Haber canlı yayınında tarih vererek açıkladı.

A Haber canlı yayınında 19 Haziran Cuma gününe ait verileri değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan vaka sayılarının kurallara uyulursa önümüzdeki hafta perşembe-cuma gününe doğru binin altına ineceğini söyledi.

İSTANBUL ve ANKARA, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/s2DDshflFN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 19, 2020

İlhan, 1 Haziran'dan sonra yaşanan vaka sayısındaki artışlarının ise toplumsal davranışların etkili olduğunu bunun yanı sıra semptom göstermeyen kişilere de yapılan testlerin etkili olduğunu ifade etti.