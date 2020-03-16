Bakan Abdülhamit Gül'den yargıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalar 16.03.2020 16:24

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül, "Acil durumlarda cezaevlerinde kapalı görüş yapılacak." dedi. Gül ayrıca cezaevlerinde herhangi bir vakaya rastlanmadığını açıklarken, sosyal medyada dolaşan sahte belgelerle ilgili de cumhuriyet savcılıklarının gereğini yaptığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü ve risk grubundaki hakim ve savcıların izinli sayılacağını, hafta sonu noterlik uygulamasının durdurulduğunu bildirerek, "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, gerek evlerine gelenler gerek dolaşıma sokulan asılsız haberlerle ilgili savcılıklara ve emniyete müracaat etmeleridir." dedi.

Gül, Bakanlık'ta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ile Adalet Bakan Yardımcılarının katılımıyla yapılan koordinasyon toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinin taraflarla bir araya gelerek gözden geçirildiğini belirten Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Bilim Kurulunun tavsiyeleriyle tüm tedbirlerin ele alındığını söyledi.

Tedbirlerin büyük titizlikle uygulandığına işaret eden Gül, Bilim Kurulunun geçen haftaki toplantısında duruşmaların ertelenmesine yönelik tavsiyesi üzerine HSK'nin önerisi kapsamında adliyelerde bu konuda adım atıldığını bildirdi.

Gül, bugün itibarıyla tüm adliyelerde yargı mensuplarının acele, tutuklu, zorunlu işler haricinde duruşmaları ertelediğini, yeni duruşma günlerinin ilgiliye elektronik tebligat ile Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla iletileceğini, dosya taraflarının UYAP'tan bunları takip edebileceğini dile getirdi.

YENİ DAVA AÇMA UYAP ÜZERİNDEN

Yeni dava açmanın, icra takibi başlatmanın da UYAP üzerinden yapılabileceğini aktaran Gül, önerilerinin bu konudaki işlemlerin UYAP aracılığıyla gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.

Gül, "Cumhurbaşkanlığımızın aldığı karar üzerine 60 yaş üstü ve riskli gruplarla ilgili izin müessesesi tüm personelimiz için olduğu gibi bugün HSK'nin aldığı kararla hakim ve savcılarımız için de bu idari izin yürürlüğe girmiştir." bilgisini paylaştı.

Adliyelerde dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin yürütüldüğünü hatırlatan Gül, ceza infaz kurumlarında da tedbirlerin alındığını anlattı.

Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun aldığı kararların, tavsiyelerin büyük titizlikle yerine getirildiğine dikkati çeken Gül, cezaevlerine yeni girişlerde ön muayenenin, kontrolün yapıldığını, hastalık belirtisi olanların kurumlara kabul edilmeyerek sağlık kuruluşlarına gönderildiğini dile getirdi. Gül, hastalık belirtisi olmayan kişilerin cezaevine yeni girişte ayrı yerlerde tutulduğunu aktardı.

"CEZAEVLERİNDE MASKE VE ELDİVEN VERİLEREK GÖRÜŞMELER SAĞLANIYOR"

Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine cezaevlerindeki görüşlerin ertelendiğini anımsatan Gül, avukatların da tutuklu ve hükümlülerle kapalı görüş yapmasına yönelik Bilim Kurulunun önerisi olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var. Tüm kurumlarda personele, avukatlara, dışarıdan gelenlere maske ve eldiven verilerek görüşmeler sağlanmaktadır. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir."

Cezaevlerinde ertelenen görüşlere değinen Gül, "Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır." dedi.

Cezaevlerindeki işyurtları faaliyetlerine de iki hafta ara verildiğini belirten Gül, hükümlülerin cezaevinden dışarıya giderek çalışmasının da son erdiğini kaydetti.

"Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir, ertelenmiştir." diyen Gül, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda cezaevlerinde mektup ve kitapların 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edileceğini söyledi.

Bakan Gül, cezaevlerinde şu ana kadar pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığını, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tüm tedbirlerin personel tarafından titizlikle uygulandığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında noterlik hizmetlerinin de ele alındığını belirten Gül, "Hafta sonu noterlik hizmetleri yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cezaevlerindeki noterlik vekaletleri de kapalı görüş usulüyle verilmeye devam edilecektir. Bütün noterlerde de 24 saat boyunca ilaçlama, dezenfekte çalışmaları yapılmıştır." diye konuştu.

BAKAN GÜL'DEN VATANDAŞLARA UYARILAR

Bakanlıkların, özellikle Sağlık Bakanlığının yaptığı resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya, belge adı altında dolaşıma sokulan hiçbir bilgiye itibar edilmemesinin altını çizen Gül, şu uyarılarda bulundu:

"Halkımızın panik duygusunu artırıcı, kışkırtıcı, asılsız, haberler, söylentiler insan ve toplum sağlığı üzerine bir tehdittir, bir suçtur. Bu konuda Türk Ceza Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu fiillere karşı da Cumhuriyet savcılıklarımız gereğini yapmaktadır. Nitekim Sağlık Bakanlığı adı altında dolaşıma sokulan ve doğru olduğu iddia edilen sosyal medyadaki belge hakkında ilgililer, dolaşıma sokanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmıştır. Kimsenin, vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bu hassas konuda asılsız haber yapmasına, söylentilere, asılsız birtakım duyurularla milletimizi telaşa sürüklemesine asla izin veremeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızdan beklentimiz, gerek evlerine gelenler gerek dolaşıma sokulan asılsız haberlerle ilgili savcılıklara ve emniyete müracaat etmeleridir. Bu konuda da savcılıklarımız gerekli titizliği göstermektedir."

Gül, tüm tedbirleri bilimsel tavsiyeler ışığında almaya devam edeceklerini belirtti.

HSK, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ile bugün bir araya geldiklerini hatırlatan Gül, tüm paydaşlarla, tüm komisyonlarla, tüm yargı mensuplarıyla süreci yakından takip ettiklerini ve tüm tedbirleri anlık almayı sürdüreceklerini söyledi.

SORULAR

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Adli tatilin öne çekilmesi söz konusu olabilir mi?" sorusu üzerine, zaten adeta adli tatilin ötesinde, HSK'nin tavsiyeleri doğrultusunda duruşmaların büyük çoğunlukla ertelendiğini kaydetti. Bakan Gül, "Yargı mensuplarının verdiği kararlarla bunlar değerlendirilmektedir. Bu kanun gerektiren de bir konudur, Parlamentonun takdirinde olan bir konu." dedi.

Alınan tedbirler gereği, bugün adliyelerde önemli bir mesafe katedildiğinin görüldüğünü ifade eden Abdulhamit Gül, "İhtiyaca göre tüm yargı paydaşları olarak her zaman bir araya geleceğiz, bu elbette bir fikir olarak değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Gül, "Cezaevinde annesiyle kalan bebek ve çocukların sağlık koşullarıyla ilgili ekstra tedbir alınacak mı? Mahkemelerin takdirinde ama annelerin infazının durdurulması bir seçenek olabilir mi?" sorusuna, "Çocuklarla ilgili üstün yarar hepimizin ortak sorumluluğu. Bu konuda özellikle cezaevine girişleriyle ilgili ya da çıktıklarında izole olacak şekilde Bilim Kurulunun verdiği tüm kararlarla ilgili arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar. Onların sağlığı hepimiz için hayati önemdedir. İnfaz ertelemeler yargı mercinin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

"Cezaevinde görüşler ertelendi ama tutuklu ve hükümlülerin yakınlarıyla daha fazla telefon görüşmesi yapması imkanı tanınacak mı?" sorusu üzerine Gül, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz, telefonla görüşme hakları hususunda daha yoğun mesai yaparak, süreyi artırarak, bu konuda imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızın daha yoğun iletişim sağlaması için tedbiri artırmaktadır." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, "Karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında cezai yaptırım var mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Türk Ceza Kanunu'nda o konuda bir müeyyide var. Bu hususla ilgili, resmi makamların, Sağlık Bakanlığımızın, kolluğun almış olduğu tedbirlere her vatandaşımızın uyma zorunluluğu vardır. Bu husus TCK'da da düzenlenmiştir, resmi makamların da hassas olduğu bir süreçtir. Hepimiz alınan kararlara riayet ederek, bu sorunu hep beraber aşacağız. Tedbirleri tüm birimlerimiz, hükümetimiz büyük bir titizlikle almaktadır."