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Koronavirüs önlemi! Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ödül verirken tokalaşmadı

Koronavirüs önlemi! Bakan Koca ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ödül verirken tokalaşmadı

07.03.2020 23:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile tokalaşmak isteyenlerin eli havada kaldı. O anlar İstanbul’da bir ödül töreninde kaydedildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca protokolle selamlaşırken koronavirüs sebebiyle tokalaşmadı. Ödüle layık görülenlere plaketleri verilirken de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Sağlık Bakanı Koca oldukça tedbirliydi.


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