Koronavirüs hangi organları nasıl etkiliyor? Tansiyon ilaçları virüse etki ediyor mu? Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya açıkladı 14.04.2020 23:17

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor ve ölümlere sebep oluyor. Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, A Haber’de koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. "Koronavirüs hangi organları nasıl etkiliyor?" ve "Tansiyon ilaçları virüse etki ediyor mu?" sorularını yanıtlayan Çetinkaya önemli değerlendirmelerde bulundu.

Koronavirüs dünya genelinde hızla yayılıyor ve ölümlere sebep oluyor. Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, A Haber'de koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. "Koronavirüs hangi organları nasıl etkiliyor?" ve "Tansiyon ilaçları virüse etki ediyor mu?" sorularını yanıtlayan Çetinkaya önemli değerlendirmelerde bulundu.

AKCİĞERLERDE HÜCRELERİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR

Prof. Dr. Çetinkaya, "Hastamız hapşırdığı veya öksürdüğü zaman karşıdaki kişi yakın mesafede duruyorsa ya da konuşuyorsa virüsü alıyor. Aldığı zaman da solunum yollarından aşağıya doğru iniyor akciğerlere ulaşıyor. Akciğerlerde de bizim hava kesecikleri dediğimiz keseciklerin içine giriyor. Bunların duvarlarında olan hücrelerin içerisine girdiği zamanda kendini çoğaltabilecek bir ortam buluyor. Ve kendisini çoğaltıyor, çoğalttıktan sonra da tekrar bu hücrenin ölümüne neden oluyor ve kendisi tekrar dışarı çıkıyor. Çok fazla sayıda çoğalmış oluyor tabii. Bu bir kısır döngü gibi diğer hücrelerin içerisine girip çoğaltması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK AKCİĞERLERİ ETKİLİYOR

Çetinkaya, "Hep konuşuluyor, ''virüs hücreye nasıl giriyor?'' Bunun en çok yoğun olduğu organ akciğerler, virüsün en çok etkilediği organ da akciğerler. Kalp de olabiliyor, böbrek de olabiliyor, bağırsak da olabiliyor. Tansiyonu olan damar duvarlarını kastığı için tansiyon yükseliyor. Bunun yükselmemesi için de ilaçlar kullanıyoruz. Damarların daralmasını ya da büzüşmesini engelliyor." dedi.