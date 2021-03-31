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Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı

Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı
31.03.2021 09:00
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Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.


Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" adresinde Türkiye haritası üzerinden 20-26 Mart 2021'e ait il bazında yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29, İzmir'de 156,48 olarak gerçekleşti.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van, en çok vaka görülen iller ise Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop oldu.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (20-26 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (13,57), Siirt (22,65), Şanlıurfa (28,98), Mardin (31,24), Van (31,58), Muş (33,57), Hakkari (35,65), Diyarbakır (36,28), Bitlis (37,04), Uşak (38,71), Batman (46,11), Kars (55,8), Ağrı (59,02), Denizli (68,4), Bingöl (69,56), Afyonkarahisar (70,43), Manisa (82,72), Burdur (82,74), Tunceli (86,29), Adana (86,95), Kahramanmaraş (89,03),

Hatay (89,13), Kırşehir (95,87), Karabük (106,32), Aydın (109,11), Mersin (110,66), Muğla (112,81), Isparta (112,88), Sivas (114,33), Kırıkkale (114,46), Elazığ (117,87), Erzurum (118,95), Düzce (123,33), Gümüşhane (124,2), Nevşehir (124,28), Zonguldak (126,01), Artvin (131,56), Ardahan (134,15), Gaziantep (134,16), Bartın (136,2), Niğde (140,58), Antalya (143,86), Iğdır (145,05), Kütahya (153,12), Karaman (154,95), İzmir (156,48), Bursa (159,68), Bayburt (161,15), Yozgat (169,17),

Sakarya (181,17), Bolu (183,61), Ankara (184,29), Adıyaman (199,7), Erzincan (200,06), Bilecik (227,69), Aksaray (231,44), Çorum (232,77), Eskişehir (235,25), Osmaniye (244,1), Çankırı (247,88), Rize (250,03), Kayseri (260,16), Kocaeli (262,11), Edirne (265,84), Tekirdağ (273,06), Tokat (273,47), Trabzon (278,24), Amasya (279,89), Malatya (283,32), Kırklareli (298,28), Ordu (322,96), Kilis (324,25), Kastamonu (329,19), Konya (334,97), Balıkesir (344,84), Çanakkale (348,81), Sinop (354,8), Giresun (397,57), Yalova (400,65), İstanbul (401,62), Samsun (586,84)."

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