Korona aşısı bulundu mu? Alman aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşı nasıl dağıtılacak ve fiyatı ne kadar olacak?

Korona aşısı bulundu mu? Alman aşısı Türkiye'ye ne zaman gelecek? Aşı nasıl dağıtılacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Pfizer firmasından yapılan aşı açıklaması dünya genelinde virüse karşı umut oldu. Aşının yüzde 90 oranında koruyucu olduğu belirtildi. Bu gelişmenin ardından aşının ne zaman kullanıma sokulacağı merak edilmeye başlandı. Peki, korona aşısı Türkiye fiyatı ne kadar olacak? BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in, gelen olumlu verilerinin ardından bu ay içinde ABD'ye koronavirüs aşısı için onay başvurusunu sunacak.

Korona aşısı bulundu mu? Korona aşısı Türkiye fiyatı ne kadar olacak? Dünyada koronavirüse karşı mücadele sürerken korona aşısıyla ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşanmıştı. Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türkiyeli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirildi. Aşının Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ve fiyatının ne kadar olacağı ise merak ediliyor.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türkiyeli bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR OLACAK?

İki doz halinde uygulanan aşının fiyatı da ortaya çıktı. Aşının ABD'deki fiyatlandırılmasında doz başına 159 TL, iki dozunun ise 318 TL olacağı bildirildi.

44 BİNE YAKIN KİŞİDE TEST EDİLDİ

BNT162b1 adlı aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı duyurulmuştu.

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, milyonlarca aşı dozu için sözleşme imzalamak için yarışırken, BioNTech, daha önce yaptığı açıklamada, 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1,3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzalamıştı. Şirketler, ABD hükümetine bu yıldan itibaren 100 milyon doz aşı sağlamak için 1,95 milyar dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

AB, 300 MİLYON DOZ AŞI ALACAK

AB Komisyonu, dün yaptığı açıklamada, Komisyonun 300 milyon doza kadar aşı almak için bu şirketlerle yakında sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

AB, daha önce ilaç firmaları Johnson and Johnson, AstraZeneca ve Sanofi-GSK ile aşı satın almak üzere sözleşme imzalamış, bunların dışında CureVac, BioNTech-Pfizer ve Moderna firmalarıyla yapılan aşı satın alma görüşmelerinin başarılı şekilde sonuçlandığını açıklamıştı.