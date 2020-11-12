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SON DAKİKA: Tunceli'de, kırmızı listedeki PKK'lı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Tunceli'de, kırmızı listedeki PKK'lı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi.. İçişleri Bakanlığı, PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç'in öldürüldüğünü duyurdu. Sürgeç, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alıyordu.


Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, TSK'nın başarılı operasyonu ile öldürüldü. Konuya dair açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Twitter'dan yapıldı.

KIRMIZI LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar. Allah sizi muhafaza etsin.

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