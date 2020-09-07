Korkunç kazada Enes suçlu çıktı

Bursa'da Enes Güler (10), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bilirkişi raporuna göre, Enes'in yüzde 100 kusurlu bulunduğu kaza sonrası tutuklanan sürücü Kerim Akgün, serbest bırakıldı. Baba Yusuf Güler, "Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusuru bize vermişler. Acımızı yaşayamıyoruz"diye konuştu.
Bursa'da Enes Güler (10), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bilirkişi raporuna göre, Enes'in yüzde 100 kusurlu bulunduğu kaza sonrası tutuklanan sürücü Kerim Akgün, serbest bırakıldı. Baba Yusuf Güler, "Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusuru bize vermişler. Acımızı yaşayamıyoruz"diye konuştu.