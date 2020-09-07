Uzaktan çile: Özel okul velileri dertli KDV indirimi ile ilgili talimata uymayan özel okula ceza

07.09.2020 10:32

Özel okulların yüzde 7’lik KDV indirimini kendilerine yansıtmasını bekleyen veliler, uzaktan eğitim sorunlarına da çözüm istiyor: Hem fiyatlar zamlı hem ders saati az, masraf da çok. Özel okullar için getirilen KDV indirimi ile ilgili Milli Eğitim bakanlığı'nın talimatına uymayan okullara ceza verilecek. Yetkililer velilere çağrıda bulunarak, indirim yapmayan okulların ihbar edilmesini istedi. Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem aktardı...

Yeni eğitim-öğretim yılı için KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından özel okulların bunu fiyatlara yansıtmasını bekleyen veliler, uzaktan eğitim sorunlarına da çözüm istiyor. Velilerden özel okullar hakkında şikayet yağıyor. Daha az ders işlenip zamlı fiyat istendiğini belirten veliler, okulların kitap ve yemek dayatmasından da dert yanıyor. İşte bazı şikayetler:

Pandemide yüzde 25 zam yap. 40 saatlik dersleri 20 saate indir. Vermediğin yemeğin yıllık ücretini al. Kitapları pahalıya sat. Devletin KDV indiriminden kendine fedakarlık hikayesi yazmaya çalış. Sonra da bizden kayıt bekle. Başka bir arzunuz?

Bir okulun günde 5, başkasının 9 saat online ders yapması karmaşasına son vermek ve her okulun farklı bir fiyat politikası belirlememesi için online eğitim kriterleri belirlenmeli, bir standart getirilmeli.

Evde iki öğrenci olunca, bir bilgisayar daha almak zorunda kaldık. İnternet kotasını yükselttik, hem de okul parası ödedik. Yük velilere yüklendi.

Bizler sadece indirim peşinde değiliz. Online eğitimle ilgili tüm belirsizlikler ortadan kaldırılsın istiyoruz. Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde online eğitimle ilgili düzenlemeler yapılmalı, bu alandaki eksiklikler giderilmeli, bir standart sağlanmalı.

Almadığımız eğitimin parasını peşin ödedik. Bu paramız ne olacak diyoruz? Şimdi bizi kitap ve servis için çağırıp duruyorlar.

Uzaktan eğitime indirim yapacaklardı. Şimdi KDV indirimi rüzgarının arkasına saklanıp indirim konusunu unutturmaya çalışıyorlar.

Örgün öğretim ile uzaktan eğitimin fiyatı aynı olamaz. Uzaktan eğitimin işlevselliği kontrol edilmeli. Fiyatı da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taban ve tavan olarak belirlenmeli.

Bizden zamlı ücret istiyorlar. Öğretmenlerin maaşlarından ise indirim yapıyorlar. Bu nasıl iş, anlayamadık.

YEMEK PARASI VERMEYENE KAYIT YOK!

Özel okul velileri, kitap faturasının yüksekliğinden ve yıllık yemek parasının istenmesinden de şikayetçi:

Kayıt yenilemek için gittim. 'Yemek ücreti ödenmeden kayıt almıyoruz' dediler.

Kitap ücretleri fazla. Baktığında çocuk ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ama kitap fiyatları üniversite öğrencisininkinden farksız. Çoğu kitap hiç işlenmeden geri dönüşüme gidiyor.

Yemek parasını peşin istiyorlar. 'Ya uzaktan eğitim sürerse' deyince de 'O zaman yıl sonunda iade yaparız' yanıtı alıyoruz. Aylık olarak yemek ücreti istenmeli.

Öğretmene indirim!

Özel okulda görev yapan öğretmenler de dertli. Öğretmenler, ücretlerinden kesinti yapıldığını söylüyor. Takvim'e yaşadıklarını anlatan bir öğretmen, şöyle konuştu: "Maaşlarımızdan kesinti yapılıyor. Veliler bize destek çıkınca, 'O zaman dersleri evden yap' dediler."