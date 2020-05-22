Koranavirüs anketinde hükümete ve ekonomiye güven tam çıktı

22.05.2020 11:11

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin halk nezdinde karşılığının ne olduğuyla alakalı AK Parti koronavirüs anketi çalışması gerçekleştirdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki vatandaşlarımızın büyük bölümü sokağa çıkma yasaklarını desteklemektedir. Alınan kararların hızına ve doğruluğuna karşı vatandaşlarımızın duyduğu güvenin ve verdiği desteğin fazla olması bize Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda ne kadar faydalı bir adım attığımızı bir kez daha göstermektedir" diye konuştu.