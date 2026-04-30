Konya'da kahraman yunuslar: Heimlich manevrasıyla gelen hayat

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerinde minibüsüyle seyreden bir sürücü, araç içinde bir şeyler yediği sırada boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefessiz kaldı.

Polisleri korna çalarak durdurdu

Nefes borusu tıkanan ve konuşamayan sürücü, karşı şeritten gelen Yunus Polislerini fark edince kornaya basarak dikkatlerini çekti. Aracını güvenli bir yere park eden sürücü, araçtan inerek el işaretleriyle boğulmak üzere olduğunu polislere anlatmaya çalıştı. Durumun ciddiyetini anında kavrayan polis ekipleri motorlarından inerek sürücüye müdahale etti.

Heimlich manevrası hayat kurtardı

Polis memuru, sürücünün arkasına geçerek Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Yapılan birkaç denemenin ardından boğazındaki yiyecek çıkan sürücü, yeniden derin bir nefes aldı. Bir süre şok geçiren ve fenalaşan sürücüye, olay yerindeki polisler ve çevredeki vatandaşlar su vererek yardımcı oldu.