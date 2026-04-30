CANLI YAYIN
Geri
Konya'da kahraman yunuslar: Heimlich manevrasıyla gelen hayat

Seyir halindeyken bir anda nefessiz kalan sürücü, kornaya basarak durdurduğu ekiplere derdini anlatmaya çalıştı. Saniyelerle yarışan polis memuru, uyguladığı manevra ile faciayı önledi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında film sahnelerini aratmayan bir kurtarma operasyonu yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kılınçarslan Mahallesi Şefikcan Caddesi üzerinde minibüsüyle seyreden bir sürücü, araç içinde bir şeyler yediği sırada boğazına kaçan yiyecek nedeniyle nefessiz kaldı.

Polisleri korna çalarak durdurdu

Nefes borusu tıkanan ve konuşamayan sürücü, karşı şeritten gelen Yunus Polislerini fark edince kornaya basarak dikkatlerini çekti. Aracını güvenli bir yere park eden sürücü, araçtan inerek el işaretleriyle boğulmak üzere olduğunu polislere anlatmaya çalıştı. Durumun ciddiyetini anında kavrayan polis ekipleri motorlarından inerek sürücüye müdahale etti.

Heimlich manevrası hayat kurtardı

Polis memuru, sürücünün arkasına geçerek Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Yapılan birkaç denemenin ardından boğazındaki yiyecek çıkan sürücü, yeniden derin bir nefes aldı. Bir süre şok geçiren ve fenalaşan sürücüye, olay yerindeki polisler ve çevredeki vatandaşlar su vererek yardımcı oldu.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle