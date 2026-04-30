Sulama kanalında can pazarı: Yusuf A. akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akşam saatlerinde üzücü bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tahsilli Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında arkadaşıyla oturan Yusuf A. (25), bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Suya düştükten sonra bir süre kurtulmak için çırpınan genç, kanalın debisinin yüksek olması nedeniyle hızla akıntıya kapıldı. Arkadaşının gözleri önünde sürüklenen Yusuf A., kısa süre sonra karanlıkta gözden kayboldu. Arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Arama çalışmaları sabah devam edecek

Olay yerine ulaşan ekipler, kanal boyunca fenerlerle kıyı taraması yaptı ancak gence dair herhangi bir bulguya ulaşamadı. Akıntının şiddeti ve görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Sualtı polisinin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kanaldaki suyun kesilmesiyle arama ve kurtarma çalışmalarına yeniden başlayacağı bildirildi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.