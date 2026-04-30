Samsun'da 1+1 daire alevlere teslim oldu: Bina sakinleri sokağa döküldü

Samsun'un Atakum ilçesi bugün korku dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre olay, İstiklal Mahallesi 790. Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki 1+1 dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri kendilerini dışarı attı

Kısa sürede büyüyen alevlerin daireyi sarmasıyla birlikte apartmanı yoğun duman kapladı. Dumanı ve alevleri fark eden apartman sakinleri, büyük bir panik içerisinde kendilerini dışarı atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alt katlara sıçramadan söndürüldü

Olay yerine kısa sürede ulaşan Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının alt katlara ve çevre binalara sıçramasını engelledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Maddi hasar büyük

Şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda, yangının çıktığı daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri soğutma çalışmalarının ardından yangının kesin çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.