Silah şakası ölüm getirdi: Iğdır'da 6'ncı sınıf öğrencisi feci şekilde can verdi

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Koçkıran köyünde bugün öğle saatlerinde dehşet verici bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Koçkıran Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi H.A. (12), evden getirdiği silahla arkadaşlarına şaka yapmak istedi. Ancak dolu olan silahın bir anda patlaması sonucu, mermi okul arkadaşı Berat Irmak (13)'a isabet etti.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine köye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berat Irmak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan küçük çocuk, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Köyde güvenlik önlemi, bir gözaltı

Yaşanan trajik olayın ardından Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyde herhangi bir gerginlik yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayda kullanılan silahın sahibi olduğu belirlenen Ercan A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Okul arkadaşları yasa boğuldu

Aynı sınıfta okuyan iki arkadaşın karıştığı bu acı olay, hem okullarında hem de köyde büyük üzüntüye neden oldu. Karakoyunlu Cumhuriyet Başsavcılığı, küçük yaşta ateşli silaha erişim ve yaşanan ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.