Bir kadın ve bir erkek yanmış halde ölü bulundu! Batman’da Zengin Apartmanı'nda kan donduran manzara

Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Zengin Apartmanı'nda bugün dehşet verici bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir dairenin balkonundan yoğun dumanlar yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yerde yanmış halde bulundular

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdiğinde kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Evin içinde bir kadın ve bir erkeğin yanmış vaziyette yerde yattığı, odadaki halının ise bir kısmının yanmış olduğu görüldü. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazeler morga kaldırıldı

Yaşanan trajik olayın ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri evde saatlerce süren detaylı bir çalışma yürüttü. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, cenazeler kesin ölüm nedenlerinin ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma çok yönlü sürüyor

Olayın bir kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğu henüz netlik kazanmazken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.