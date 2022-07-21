Haberler Haber Videoları Konya Narkotik Polisinden uyuşturucu operasyonu! Cumhuriyet Savcısı uyuşturucu çetesinin baronu, polis kurye çıktı!

Konya Narkotik Polisinden uyuşturucu operasyonu! Cumhuriyet Savcısı uyuşturucu çetesinin baronu, polis kurye çıktı!

Konya Narkotik Polisinden uyuşturucu operasyonu! Cumhuriyet Savcısı uyuşturucu çetesinin baronu, polis kurye çıktı!
21.07.2022 09:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:45
Otelde feci ölüm! Genç kadının...
Haber 04:22
Pınar'ın cesedi bulundu:...
Haber 02:24
TOGG sedan fiyat listesi 2022...
Haber 14:16
Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl...
Haber 12:45
Başkan Erdoğan, cenaze...
Haber 18:12
Başkan Erdoğan'dan İran dönüşü...
Haber 04:44
Oktay'dan Yunanistan ve Rum...
Haber 02:38
Nazmi Arıkan cinayetinde...
Haber 01:29
Miras kavgasında kan aktı! 10...
Haber 07:04
FETÖ'den tutuklanan Ufuk Özen...
Haber 01:39
Zehir enjekte edilme...
Haber 01:52
Korona vaka sayısı artışı...

Emniyetin çökerttiği uyuşturucu çetesiyle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Adana'dan Konya'ya eroin sevkiyatı yapan suç örgütüyle ilgili Konya Narkotik Polisinin yaptığı çalışmada, polis olan uyuşturucu kuryesinin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede aralarında polis memurlarının da bulunduğu 20 kişilik uyuşturucu sevkiyat çetesi çıktı. Çetenin başındaki ismin ise bir savcı olduğu öğrenildi. İşte çökertilen çeteyle ilgili şok detaylar.

Haber Videoları

Konya'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 73 kişiden 11'i çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerinin 13-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda, 16 kilo esrar, 1 buçuk kilo metamfetamin, 1.3 kilo sentetik kannabinoid, 335 kök Hint keneviri, 30 bin 500 adet uyuşturucu hap, 9 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, 450 adet fişek, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 2 adet hassas terazi ve 92 bin 225 lira suç geliri para ele geçirilerek el konuldu. Uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik 41 farklı olayda 73 şahıs yakalanırken 17 şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın ise emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA