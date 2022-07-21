İstanbul Şişli'de kaldığı otelden aşağı düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada genç kadının gerçek kimliği tespit edildi. Ölen kişinin 24 yaşındaki Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Olfirenko'nun ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde Olifrenko'nun sendeleyerek yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan F.K. emniyetteki ifadesinde; "Dışarda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı bende peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürülmüştü. F.K. işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.



Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Aleksandra V. adına kayıtla otele giriş yaptığı öğrenilen Rus uyruklu kadının gerçek kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.

"ÇATIYA ÇIKTI KENDİNİ ATTI"

Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulunmuş konuyla ilgili genç kızla otele gelen F.K. da gözaltına alınmıştı. F.K. emniyetteki ifadesinde.; "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

9 AYDIR TÜRKİYE'DE YAŞIYORMUŞ

Yapılan araştırmada, kadının 23 yaşındaki Rus model Sofia Olifrenko olduğu tespit edildi. Sofia Olifrenko'nun İstanbul'da yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Romanyalı İstvan Sarkozy modelle evlendiği, çiftin 9 aydır da Türkiye'de yaşadığı tespit edildi. Polisin ulaştığı yakınları, Sofia Olifirenko'nun bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve antidepresan ilaçlar kullandığı söylediler.

ŞUBAT AYINDA EVLENMİŞLER

İddiaya göre, olay günü aşırı alkollü olduğu öne sürülen genç kadının, aldatıldığını düşündüğü için eşiyle sorunları olduğu iddia edildi. Polis olayın yaşandığı sokaktaki kamera görüntülerini de inceledi. Görüntülerde Rus modelin olaydan önce yalnız olarak sokakta yürüdüğü belirlendi. Rus modelin eşi İstvan Sarkozy sosyal medyada paylaşımında, "Sofia benim için ne kadar önemli olduğunu kelimelerle tarif edemem...Başıma gelen en iyi şeydin" paylaşımı yaptı.