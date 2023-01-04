Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle tır' a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle tır' a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.
2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Kazada bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta bulunan iki asker de yaralandı.
Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.