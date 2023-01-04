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Konya Adana yolu trafik kazası SON DAKİKA: Askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 Asker şehit , 2 yaralı

Konya Adana yolu trafik kazası SON DAKİKA: Askeri kamyonet TIR'a çarptı: 2 Asker şehit , 2 yaralı
04.01.2023 13:13 - Son Güncelleme: 04.01.2023 13:14

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Konya Adana karayolunda askeri kamyonetin yoğun sis nedeniyle tır' a çarpması sonucu meydana gelen kazada; 1'i astsubay 2 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

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