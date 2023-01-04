Konya'da askeri aracın tıra arkadan çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Kazada bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta bulunan iki asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.