Selçuk Bayraktar'dan ''Süpersonik Kızılelma'' açıklaması!

"Kızılelma'da gelinen son aşamayı değerlendiren Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "Süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant… Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak." açıklamasında bulundu.

KIZILELMA PABUÇLARINI DAMA ATACAK

Katıldığı televizyon programında yeni nesil savaş teknolojilerine ilişkin konuşan Bayraktar'ın açıklamalarından önemli bölümler:

İlk uçuşunu gerçekleştirmiş bir uçakla birçok ülkede kullanıma sunulmuş bir uçağı kıyaslamak çok doğru olmayabilir ama Kızılelma tamamen kullanıma hazır hale geldiğinde, bazı konularda üstünlük sağlayabilir. Bir kere karşınızda insansız, dışarıdan yönetilen bir uçak var.

5. nesil uçakların çok gelişmiş radar ve mühimmatları var. Ülkemiz de 5. nesil uçak geliştiriyor şuan. Kızılelma, gelecekte 5. nesil uçakların pabucunu dama atacak.

SÜPERSONİK KIZILELMA GELİYOR

Bunun yanında çok daha süratli gidiyor. Hatta süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. O daha az kullanılan bir varyant. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak. 2021'in başlarında ortaya çıktı tabi Akıncı'yı yapmadan bunu yapmamız mümkün değildi.

YAZILIMIYLA SATIR SATIR UĞRAŞTIM

Formula 1 ekibi gibi çalışan bir ekibiz. Hatta bir anlamda mini İHA'nın geliştirilmesiyle birlikte Kızılelma'nın yazılımıyla satır, satır uğraştım. Şimdi ekibimiz çok daha büyük.

Uzmanlık alanım aslında bunların otomatik uçuşu açıkçası. Malazgirt projesini türlü bahanelerle, iftira atarak, karalayarak o dönemin bürokratları durdurdu. Güneydoğu'da arazide çok yoğun çalıştığımız zamanlar, arazide 3-4 senem geçmiştir.

KİMSEDEN KURUŞ DESTEK ALMADAN YAPILDI

Baykar, bizim İnsansız Savaş Uçağı mücadelemize yaklaşık 20 sene önce aile teşebbüsü olarak başladı. Ufacık bir ekipti. Kimseden bir kuruş destek almadan yapıldı.

Ülkemizin teknolojideki kuşatılmışlığını yıkma seferberliği olarak gördük. Bir kıvılcım yakarsak aynen Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un yaptığı gibi nasıl 'İstikbal nasıl göklerde'yse bir anlamda da onun peşine düştük. O serüven bizim üzerimizde etkili olduk. Kimi zaman zorluklarla da karşılaştık.

CEPHEDE ASKERLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ

Hatta babam şöyle derdi; 'Bizim uçaklarımız bürokrasinin koridorlarında değil Gabar'da, Şırnak'ta, Hakkari'de ülkemizin semalarında hep uçtu' diye tarif ederdi.

Hikâyede en önemli noktalardan birisi de bu. Bu teknoloji cephede askerle birlikte geliştirildi. Babam sanayiciydi, iyi bir mühendisti ve memleketini seven her mühendis gibi uçak yapma hayali vardı. Benim de model uçaklara büyük ilgim vardı, robotiğe merakım vardı.

TEKNOFEST FESTİVALİ

Teknofest de aslında kurduğumuz, 'Bir çocuk gelsin dokunsun belki ülkemizin uzay programında çalışacak' mottosuyla düzenleniyor. Bir anlamda da dünyada da baktığınızda havacılık uzay programlarını kuranların böyle geçmişinde bir anı var. Biz bu anıları deneyimleri oluşturmak istiyoruz.