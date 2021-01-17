Kontrolden çıkan tır TEM'i ulaşıma kapattı

Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'de kontrolden çıkarak kayan tır nedeniyle TEM Otoyolu ulaşıma kapandı. Bölgeye gelen ekipler tırı çekmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'nde kar yağışı etkili olurken, TEM Otoyolu'nun İzmit geçişinde TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri TIR'ı yoldan çekmek için çalışma başlattı.

Kocaeli'nde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sabah saatlerinde TEM Otoyolu İzmit geçişi Gültepe mevkiinde bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu Ankara istikameti ulaşıma kapandı. TIR'ın makaslaması nedeniyle araç hareket etmedi. Karayolları ekipleri bölgeye gelerek TIR'ın çekilmesi için çekici çağırdı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle sürücüler ve araçta bulunanlar kar yağışı altında araçlarında bekledi. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.